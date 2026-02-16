Minaccia dei ragazzini e gli prende la bicicletta | la denuncia

Un uomo ha minacciato alcuni ragazzini a Sarno, rubando la loro bicicletta dopo averli avvicinati con tono minaccioso. La vicenda si è svolta nei pressi di una strada frequentata dai giovani, che stavano giocando nel pomeriggio. Tra loro c’era anche un ragazzo di 13 anni, che ha assistito impaurito alla scena. La polizia ha ricevuto la denuncia e sta indagando sull’accaduto.

A risultare determinante sarebbe stato l'intervento del padre del ragazzo, che sarebbe riuscito a recuperare la bici costringendo l'uomo alla fuga Giorni fa, a Sarno, un uomo si sarebbe avvicinato a un gruppo di ragazzini, tra cui un 13enne, minacciandoli per impossessarsi della bicicletta. L'episodio si è verificato in piazza 5 Maggio. A riportarlo è PuntoAgronews. A denunciare l’accaduto è stata la sorella di uno dei ragazzi, che sui social ha espresso rabbia e preoccupazione: "È inaccettabile quanto accaduto in pieno centro. Un uomo si è permesso di avvicinarsi a mio fratello di 13 anni e ai suoi amici, minacciandoli di picchiarli per rubargli la bici.🔗 Leggi su Salernotoday.it

In piazza a Monza, i ragazzini scelgono di trascorrere il sabato sera con gli amici, portando con sé zaini pieni di bottiglie di alcolici comprate al minimarket.

