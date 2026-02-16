Minacce a giornalista veneto solidarietà di Ordine e Sindacato

Adriano Cappellari, giornalista veneto, ha ricevuto minacce anonime a causa del suo sostegno a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto insieme al Sindacato dei Giornalisti esprimono solidarietà. La comunicazione arriva dopo che Cappellari, collaboratore di “L’Altopiano” e “Il Giornale di Vicenza”, ha denunciato le intimidazioni che ha ricevuto nelle ultime settimane. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i colleghi, che condannano fermamente ogni forma di intimidazione nei confronti della stampa.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Ordine dei Giornalisti del Veneto e il Sindacato Giornalisti Veneto esprimono la propria solidarietà ad Adriano Cappellari, collaboratore del periodico “L’Altopiano” e de “Il Giornale di Vicenza”, oggetto di minacce anonime per il suo sostegno all’opera di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. “Siamo vicini – afferma una nota congiunta – anche alla redazione del quindicinale asiaghese, anch’essa destinataria di intimidazioni. L’unica ‘colpa’ di questi colleghi è stata quella di dare voce a un difensore della legalità e promotore del riscatto e della dignità di una terra martoriata da violenza e sopraffazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

