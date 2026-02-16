M’illumino di Meno 2026 | il Ministero spegne le luci e dà voce alla scienza Al via la XXII edizione

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di spegnere le luci alle 19 per partecipare a M’illumino di Meno 2026, la campagna di Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico. La scelta mira a sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza di ridurre gli sprechi e di ascoltare le scoperte scientifiche che promuovono un uso più consapevole delle risorse. Durante l’evento, numerose scuole organizzeranno attività per coinvolgere i giovani e sottolineare il ruolo della scienza nella tutela dell’ambiente.

Parte M'illumino di Meno 2026: la campagna di Rai Radio2 quest'anno dà voce alla scienza. Il Ministero dell'Istruzione aderisce spegnendo le luci alle 19.00. Obiettivo: diffondere la cultura della sostenibilità grazie al contributo di ricercatori e istituzioni scientifiche per il risparmio energetico.