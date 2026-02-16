Milenko Bogicevic è il allenatore del Syntainics MBC

Milenko Bogicevic ha preso in mano la panchina del Syntainics MBC, portando con sé anni di esperienza e una nuova energia. La società ha deciso di affidargli la guida della squadra dopo aver valutato attentamente le sue capacità di motivare i giocatori e migliorare le strategie di gioco. Il tecnico serbo ha già iniziato a lavorare con il team, preparando le prime partite della stagione.

Il settore del basket si prepara ad affrontare un nuovo capitolo con l'ingresso di un tecnico di elevata esperienza come allenatore principale della formazione di Weißenfels. L'assegnazione di un ruolo di rilievo privilegia un profilo che ha maturato una lunga carriera, portando con sé una vasta esperienza internazionale e una profonda conoscenza del panorama cestistico europeo. Questo cambio di guida tecnica anticipa una fase di rinnovamento e obiettivo di risalita in campionato, mettendo in evidenza le strategie di un club determinato ad energizzare la squadra e raggiungere nuovi traguardi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Milenko Bogicevic è il allenatore del Syntainics MBC Chi è Wilfried Nancy? L’esperto della MLS rivela il background da allenatore del nuovo allenatore del Celtic, Thierry Henry Miranda durissimo su Spalletti: «Come allenatore un vincente ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia»