Milazzo classica | ecco i prossimi appuntamenti fino a maggio

Milazzo Classica torna con una serie di concerti fino a maggio, attirando molti appassionati alla stagione musicale organizzata dai musicisti Roberto Metro ed Elvira Foti. Quest’anno, il Teatro Trifiletti si riempie di pubblico ancora più numeroso, grazie anche alla collaborazione del Comune. La rassegna prevede appuntamenti che spaziano tra diversi stili musicali, offrendo un’occasione di svago e cultura per tutta la città.

Anche quest’anno consensi e grande partecipazione alla stagione di “Milazzo Classica, promossa dai musicisti Roberto Metro ed Elvira Foti, con il patrocinio del Comune al Teatro Trifiletti. Dieci appuntamenti dedicati alla grande musica, dal tango al jazz, dalla canzone napoletana alle co-lonne sonore del cinema. I concerti si svolgono tutti di venerdì, con inizio alle ore 20.30, offrendo al pubblico un cartellone variegato che spazia tra generi, epoche e contaminazioni artistiche. I primi due appuntamenti sono stati dedicati al tango con il Quartetto Fancelli, che ha proposto un viaggio nelle atmosfere argentine tra musica e danza e a Fabrizio De André” con un omaggio del “Faber Quartet”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile sospende le gare fino al 7 gennaio, con gli ultimi appuntamenti a Livigno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.