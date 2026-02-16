Milano-Verona 0-3 allenatori a confronto | Mancato killer instinct e soluzioni nelle imperfezioni

Milano-Verona 0-3, partita che ha visto Verona vincere grazie a una prestazione decisa, si è verificata perché l’Allianz Milano ha mostrato troppi errori in attacco. Rana Verona ha approfittato delle imprecisioni dei padroni di casa, conquistando i tre punti in trasferta. L’incontro ha evidenziato le difficoltà di Milano nel chiudere i set, mentre Verona ha dimostrato di saper approfittare delle occasioni. Entrambi gli allenatori hanno analizzato le proprie strategie, evidenziando le lacune da correggere.

Una nuova prova della stagione mette in luce la crescita di Rana Verona, che ottiene una vittoria esterna contro Allianz Milano. L’esito consente alla squadra veneta di consolidare la marcia in campionato in un periodo decisivo, a tre turni dalla conclusione della Regular Season, grazie a una prestazione collettiva caratterizzata da concentrazione e spirito di gruppo. tre punti preziosi per Verona, ottenuti in una sfida ostica in casa di un avversario impegnato a mantenere alto il livello di competitività. La vittoria è il frutto di una gestione attenta dell’incontro e della capacità di rimanere centrati anche quando il ritmo non ha garantito chiusure immediate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Milano-Verona 0-3, allenatori a confronto: "Mancato killer instinct" e "soluzioni nelle imperfezioni L’intervista. Sacripanti continua a vedere positivo: "Ma ci manca il killer instinct» Nell’intervista, Sacripanti analizza la recente prestazione della squadra, sottolineando l’aspetto positivo di un incontro caratterizzato da intensità e attenzione tattica. Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il ’killer instinct’ con Latina Nella partita tra Benacquista Latina e Adamant Ferrara, il risultato finale è stato di 77-74 a favore dei padroni di casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rana Verona inarrestabile e...biondo platino piega l'Allianz Milano; VOLLEY | Rana Verona imbattibile, supera 0-3 anche Milano e si porta a -4 da Perugia; Superlega, Perugia vince al tie break contro Piacenza, Verona espugna Milano; Due set alla pari poi Rana Verona allunga all’Allianz Cloud. Diretta/ Verona Milano (risultato finale 3-0): i veneti la chiudono! (oggi 30 ottobre 2025)Siamo pronti per seguire la diretta Verona Milano, posticipo che metterà di fronte due squadre reduci da risultati opposti nello scorso turno di Superlega. La Rana Verona aveva servito il bis sul ... ilsussidiario.net Verona capolista a punteggio pieno, superata MilanoVERONA-La Rana Verona conquista il bottino pieno anche nella terza giornata stagionale di SuperLega, superando tra le mura amiche l’Allianz Milano per 3-0 (25-22 25-22 25-20). Una vittoria, nel ... tuttosport.com ICYMI: Rana Verona (17-3), sporting a new look, defeated Allianz Milano (10-10) in straight sets, 27–25, 25–23, 25–16. #SuperLega #volleyball #pallavolo Lega Volley | Rana Verona - facebook.com facebook #Superlega Milano-Verona 0-3 (25-27 23-25 16-25) MI: Reggers 17 VR: Darlan Souza 23 Perugia-Piacenza 3-2 (21-25 25-17 25-18 23-25 15-12) PG: Plotnytskyi 19 PC: Gutierrez 18 #pallavolo #volley #volleyball x.com