Milano gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per il caso Beic

Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati citati in tribunale a Milano, perché coinvolti nel caso Beic che riguarda un concorso pubblico. La causa si è aperta dopo che il giudice ha deciso di inviarli a giudizio, accusandoli di aver manipolato l’asta e di aver fornito false informazioni sul loro rapporto con il progetto. Durante l’udienza, sono emersi dettagli su come i due architetti avessero presentato documenti non veritieri, mentre altri quattro imputati sono ancora sotto inchiesta. La vicenda si concentra sulla realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, un progetto che ha attirato molta attenzione a causa

(Adnkronos) – Il giudice per l'udineza preliminare di Milano Fabrizio Filice ha mandato a processo gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi accusati, insieme ad altri quattro imputati, di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono finiti sotto processo perché sono accusati di aver manipolato una gara d’appalto e di aver fornito informazioni false riguardo a un possibile conflitto di interessi.

Il giudice ha deciso di processare gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel caso Beic, perché sono sospettati di aver manipolato un'asta pubblica.

Urbanistica, l'archistar Stefano Boeri e altri sei a processo per il progetto Bosconavigli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.