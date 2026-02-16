Milano ex ballerina Oksana Murasova accoltella compagno rilasciata | Legittima difesa condannata nel 2015 per aver ucciso l' ex

Oksana Murasova, ex ballerina lituana, ha ferito con un coltello il suo compagno di 53 anni, Massimiliano D., nell’appartamento di via Alfredo Soffredini a Milano. La donna ha spiegato di aver agito in difesa propria, dopo una lite furiosa. La vicenda si è svolta nel suo appartamento, dove sono stati trovati segni di colluttazione. Nel 2015, Murasova era già stata condannata per aver ucciso l’ex compagno.

