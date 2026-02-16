Milano-Cortina | Matone ' successo premia coraggio di dire Sì'

Matone afferma che le opposizioni rischiano di isolare l’Italia nel momento in cui continuano a opporsi alla candidatura Milano-Cortina, un progetto che potrebbe portare benefici concreti, come l’indotto turistico e investimenti infrastrutturali.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Se ce ne era bisogno ora è tutto chiarissimo: le opposizioni sanno solo dire no e vogliono isolare l'Italia in un contesto mondiale in continuo, costante cambiamento. Per questo il Pd è sempre più sovrapponibile al M5S che, vale la pena ricordare, ostacolò la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Il successo di Milano-Cortina smentisce clamorosamente i complottisti che vorrebbero bloccare tutto, invocando sempre l'intervento dei magistrati contro eventuali reati. È il momento di avere il coraggio civile nel dire chiaramente più ‘Sì', sempre nel rispetto delle leggi che non devono essere piegate ad un utilizzo contro una parte”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano-Cortina, Vaia: “Medaglie frutto del coraggio di chi non si arrende, come chi ogni giorno lavora per sostenere persone fragili”

Il nome Vaia si collega alla conquista di medaglie, che sono il risultato del coraggio di chi non si arrende, come gli operatori sociali che ogni giorno assistono persone fragili.

**Milano-Cortina: Mattarella, 'da Vonn gesto di coraggio'**

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato a Cortina Sofia Goggia e si è anche preoccupato delle condizioni di Lindsey Vonn, caduta domenica scorsa durante un allenamento.

Milano Cortina, il personale sportivo arriva al villaggio olimpico

