Milano-Cortina Ilia Malinin sconvolge il mondo | Se mi accadesse qualcosa di brutto
Ilia Malinin ha condiviso sui social network il suo stato d’animo dopo il crollo a Milano-Cortina, spiegando che il “vile odio” diffuso online e la forte pressione lo hanno profondamente colpito. La sua storia si è fatta più concreta quando ha rivelato di aver temuto conseguenze peggiori, lasciando trasparire il peso di un incidente che lo ha visto passare dalla vetta alla decima posizione.
Il "vile odio" diffuso sui social e la "insormontabile pressione". Così Ilia Malinin, il pattinatore statunitense "Dio dei quadrupli", racconta sui social la sua versione sul crollo che venerdì scorso lo ha portato dall'essere il super favorito per l'oro a chiudere solo ottavo la gara di pattinaggio artistico maschile. "Sul palcoscenico più grande del mondo, coloro che sembrano i più forti potrebbero ancora combattere battaglie invisibili dentro di sé", scrive Malinin su Instagram a corredo di un video che intervalla le immagini delle sue lacrime di venerdì a Milano-Cortina con quelle sorridenti dei grandi successi che a solo 21 anni ha già collezionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
“Il tuo piccolo è stanco, mamma”. “A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di brutto”: i messaggi (poi rimossi) postati da Ilia Malinin
Ilia Malinin ha scritto messaggi inquietanti su TikTok, dicendo che a volte vorrebbe succedesse qualcosa di brutto, perché si sente solo a gestire le difficoltà.
Il padre coach con le mani in faccia, lui lo guarda mortificato. Ilia Malinin e gli sfoghi spariti sui social: «Vorrei mi capitasse qualcosa di brutto»
Ilia Malinin ha condiviso sui social un messaggio forte, in cui esprime il desiderio di vivere qualcosa di brutto, dopo l’umiliazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
