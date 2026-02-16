Milano-Cortina Ilia Malinin sconvolge il mondo | Se mi accadesse qualcosa di brutto

Ilia Malinin ha condiviso sui social network il suo stato d’animo dopo il crollo a Milano-Cortina, spiegando che il “vile odio” diffuso online e la forte pressione lo hanno profondamente colpito. La sua storia si è fatta più concreta quando ha rivelato di aver temuto conseguenze peggiori, lasciando trasparire il peso di un incidente che lo ha visto passare dalla vetta alla decima posizione.