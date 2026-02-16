Milano-Cortina | Gouadec Spero in più visibilità per sport ghiaccio dopo Giochi

Gouadec spera che i Giochi di Milano-Cortina portino più attenzione agli sport del ghiaccio, soprattutto nelle regioni dove sono meno praticati. La Federazione italiana ha già pianificato iniziative per coinvolgere più giovani e aumentare le occasioni di praticare queste discipline. Un esempio è l’apertura di nuovi impianti in alcune città del Nord, con l’obiettivo di avvicinare più persone agli sport su ghiaccio.

MILANO (XINHUAITALPRESS) - La Fisg prevede che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promuovano gli sport del ghiaccio in tutta Italia. Lo ha dichiarato Kenan Gouadec, High Performance Director della Fisg, in un'intervista a Xinhua. "Gli sport del ghiaccio godono di un certo livello di popolarità ma restano discipline di nicchia in Italia - ha detto Gouadec -Speriamo che le Olimpiadi di Milano Cortina diano maggiore visibilità agli sport del ghiaccio. Come federazione, cerchiamo di coinvolgere più atleti e di ottenere la costruzione di ulteriori strutture in tutta Italia". Gouadec ha già visto segnali incoraggianti, come l'aumento della copertura mediatica e del dibattito pubblico dall'inizio dei preparativi per Milano Cortina 2026, e si aspetta che il successo dei Giochi dia uno slancio a queste discipline nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano-Cortina: Gouadec "Spero in più visibilità per sport ghiaccio dopo Giochi" Mentre Milano-Cortina 2026 entra nel vivo delle competizioni, il pattinaggio sul ghiaccio si conferma uno degli sport simbolo dei Giochi. Con le gare di pattinaggio sul ghiaccio in pieno svolgimento, Milano-Cortina 2026 si avvicina alle fasi decisive. Milano-Cortina 2026, Paolini: "Spero che torcia unisca tutta l'Italia con i valori dello sport" Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Milano-Cortina: Gouadec Spero in più visibilità per sport ghiaccio dopo GiochiMILANO (XINHUA/ITALPRESS) - La Fisg prevede che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promuovano gli sport del ghiaccio in tutta Italia. Lo ha ... italpress.com Milano-Cortina, Gouadec (Fisg): Speriamo che Giochi diano più visibilità agli sport del ghiaccio in ItaliaMILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si aspetta che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promuovano gli sport del ghiaccio in tutta Italia, come ... italpress.com Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com Circa duemilaottocento anni separano i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina dai primi Giochi disputati nell’Antica Grecia. Che cosa è cambiato da allora e quali valori, hanno vinto il tempo e distanze, arrivando fino a noi Ce ne parla Beatrice Barbato su - facebook.com facebook