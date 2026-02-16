Milano Cortina | Flora Tabanelli medaglia di bronzo nel freestyle big air

Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air di sci freestyle a Milano Cortina, sfidando un infortunio al ginocchio subito pochi mesi prima. La giovane atleta ha dimostrato grande determinazione, saltando con coraggio nonostante il dolore e le condizioni meteo difficili. La sua performance ha sorpreso gli spettatori presenti e i tifosi che la seguivano da casa.

Più forte di tutto, degli infortuni, del dolore, del meteo avverso. Flora Tabanelli è bronzo nel Big Air di sci freestyle, nonostante un legamento del ginocchio lesionato pochi mesi fa. La battono solo la canadese Megan Oldham e la superstar cinese Eileen Gu che conquista il gradino più alto del podio. È una medaglia storica, a due punti e mezzo dall'oro: per l'Italia è la prima in assoluto nella specialità e la ventitreesima a Milano Cortina, con i record che continuano ad essere sbriciolati giorno dopo giorno. Gli occhi di Flora brillano. Tre mesi fa era in ospedale ad aspettare la diagnosi dopo un infortunio, con il terrore di dover saltare le Olimpiadi di casa.