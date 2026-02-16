Milano Cortina finale big air sci freestyle posticipata per tempesta di neve a Livigno

Una tempesta di neve a Livigno ha costretto gli organizzatori a posticipare la finale big air femminile di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara, inizialmente programmata per oggi, rischia di slittare a causa delle intense precipitazioni che hanno reso impossibile lo svolgimento della competizione. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e la qualità delle esibizioni. La forte nevicata ha infatti accumulato diversi centimetri di neve sulla pista, rendendo difficile il lavoro degli organizzatori e dei tecnici.

(Adnkronos) – In forte dubbio la finale femminile di big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina prevista oggi, lunedì 16 febbraio. A Livigno è in corso una forte nevicata, che ha portato gli organizzatori a posticipare il via della finalissima (inizialmente prevista alle 19:30) alle 20:45.