Milano-Cortina dipendente dello store dice Free Palestine a dei tifosi israeliani | il diverbio in un video social Fondazione | Richiamato

Da ilfattoquotidiano.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente dello store di Milano-Cortina ha gridato “Free Palestine” durante un confronto con alcuni tifosi israeliani, dopo aver ricevuto insulti e provocazioni. La frase ha scatenato commenti sui social e richieste di sanzioni. La Fondazione ha già deciso di richiamare l’addetto, che si trovava in servizio al momento del fatto. Un video che mostra il momento del diverbio sta facendo il giro del web, alimentando il dibattito tra chi difende il lavoratore e chi condanna le sue parole.

Un diverbio, senza insulti o minacce, tra un addetto alle vendite e un gruppo di tifosi israeliani che si è verificato nello store olimpico di Milano Cortina a Cortina d’Ampezzo (Belluno) ha suscitato denunce social per “antisemitismo” e la sostituzione nel turno dell’addetto, generando ulteriori polemiche tra chi sostiene le ragioni del commesso e chi quelle dei fan della squadra israeliana. Secondo quel che si vede in un video pubblicato su Instagram dagli stessi tifosi israeliani, che poi è stato rilanciato su ‘Stop antisemitism’, i tifosi erano entrati nel negozio esponendo bandiere nazionali quando il commesso – che non è dipendente di Milano Cortina – ha ripetuto più volte “ Palestina libera “, scandendolo quando una delle donne del gruppo lo ha ripreso in video chiedendogli di ripetere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

