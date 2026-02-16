Milano Cortina Brignone | Nello sci sana rivalità spero sia di esempio
Federica Brignone ha dichiarato che, durante le gare di Milano Cortina, spera che la rivalità tra atleti possa rappresentare un esempio positivo. La sciatrice italiana sottolinea che nel suo sport la meritocrazia funziona ancora e che il rispetto reciproco mantiene viva una competizione leale. La sua speranza è che questa sana competizione possa ispirare anche i più giovani a seguire valori autentici nello sport.
(Adnkronos) – "Come sportivi abbiamo dei valori veramente forti. La meritocrazia ancora vale nel nostro sport, il cronometro non è influenzabile, nel nostro sport c'è tantissimo rispetto, c'è una competitività sana. In nessun modo possiamo condizionare le performance degli altri. Il nostro è uno sport pericoloso, dove se sbagli una curva finisci 10 mesi in.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!
Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina, 5° oro per l’Italia: Brignone vince il Super-G nello sci, Federica campionessa olimpica per la 1ª volta - VIDEO
Federica Brignone conquista il quinto oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
