Milano Cortina Brignone | Nello sci sana rivalità spero sia di esempio

Federica Brignone ha dichiarato che, durante le gare di Milano Cortina, spera che la rivalità tra atleti possa rappresentare un esempio positivo. La sciatrice italiana sottolinea che nel suo sport la meritocrazia funziona ancora e che il rispetto reciproco mantiene viva una competizione leale. La sua speranza è che questa sana competizione possa ispirare anche i più giovani a seguire valori autentici nello sport.