Milano Cortina 2026 Vittozzi | Indescrivibili gli ultimi chilometri di gara Ho tirato fuori la grinta

Lisa Vittozzi ha vinto il suo primo oro olimpico a cinque cerchi, un risultato che le è rimasto nel cuore. La gara di Anterselva si è rivelata difficile, specialmente negli ultimi chilometri. La campionessa ha detto che è stata una delle fatiche più intense della sua carriera, ma ha trovato la forza di spingere fino alla fine. Durante la gara, ha dovuto affrontare momenti di grande pressione, ma ha mantenuto la concentrazione e la determinazione.

MilanoCortina – Il primo oro tutto suo e lo stringe al cuore. Lisa Vittozzi conquista la medaglia del primo gradino a cinque cerchi nella 10 km dell’inseguimento ad Anterselva (leggi qui). Festeggia l’Italia Team a Milano Cortina 2026 e l’Azzurra entra nella leggenda del biathlon. Già due volte campionessa mondiale e con la Coppa del Mondo in bacheca (2024) proprio di specialità, ha dato cuore e anima facendo il vuoto dietro ed è arrivata sul traguardo sola e felice. “Non ci credo; non posso descrivere quello che ho provato gli ultimi due chilometri sono stati veramente un sogno. Le altre sono veramente forti e non pensavo di poter vincere; ho dato davvero tutto quello che avevo ed è andata”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

