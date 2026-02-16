Milano-Cortina 2026 la scuola Rodari fa il tifo per la sacilese Anna Costella
La scuola Rodari di Milano-Cortina 2026 sostiene con entusiasmo Anna Costella, la sciatrice sacilese, che si prepara a gareggiare alle prossime Olimpiadi. Anche se non parteciperanno alla cerimonia di apertura allo Sliding Center di Cortina, gli studenti hanno organizzato una manifestazione di incoraggiamento davanti alla scuola. Un gruppo di ragazzi ha esposto cartelloni e gridato il suo supporto, dimostrando tutto il loro affetto per l'atleta locale.
La sacilese Anna Costella strappa il pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026
La partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresenta un obiettivo importante per Anna Costella, originaria di Sacile.
