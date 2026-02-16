Milano Cortina 2026 il programma di oggi 16 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Oggi, 16 febbraio 2026, Milano e Cortina ospitano il decimo giorno di competizioni alle Olimpiadi invernali. Dopo aver conquistato più medaglie mai registrate in una sola edizione, gli atleti italiani puntano a migliorare ulteriormente il loro bottino. Le gare si svolgono tra le piste, mentre milioni di telespettatori possono seguire gli eventi in diretta sia in tv che online, con particolare attenzione alle discipline più seguite, come lo sci alpino e il biathlon.

MilanoCortina, 16 febbraio 2926 – Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l'Italia va a caccia di nuove medaglie ai Giochi, dopo il record di podi in una singola edizione della rassegna a cinque cerchi battuto nella giornata di ieri. Per gli azzurri, speranze di medaglia sullo sci alpino, nello slalom, e nello short track, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina: 10 Bob: Bob a due uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner) 10 Sci alpino: Slalom uomini, manche 1 (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer) 11 Short track: 1000m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana) 11:18 Short track: 500m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel) 11:55 Short track: 1000m donne, semifinali (ev. Milano Cortina, la diretta: Vinatzer nella prima manche dello slalom, a seguire Fontana e Tabanelli. Il programmaSarà possibile seguire in diretta le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels. In streaming oltre che su ...