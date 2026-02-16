Milano | Boeri ' in processo Beic dimostrerò mia totale estraneità ad accuse'

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca degli Anziani di Milano, Boeri, ha annunciato che durante il processo Beic dimostrerà di essere estraneo alle accuse che gli vengono rivolte. La causa di questa dichiarazione è l'apertura di un procedimento giudiziario che lo vede coinvolto. Boeri ha aggiunto di riporre fiducia nella magistratura e di essere determinato a far valere la propria innocenza, anche attraverso le prove che presenterà in tribunale.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - "Confermo la fiducia nella magistratura. Confido di poter dimostrare nel corso del dibattimento la mia totale estraneità ai fatti che mi sono contestati". Lo afferma l'archistar Stefano Boeri dopo che il gup di Milano Fabrizio Filice ha deciso il processo per lui e altri cinque imputati accusati di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 17 aprile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

