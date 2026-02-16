Milano accoltella il compagno dopo una lite | chi è Oksana Murasova l’ex ballerina già condannata per omicidio

Oksana Murasova, ex ballerina condannata per omicidio, ha colpito con un coltello il suo compagno durante una lite in un appartamento di via Soffredini a Milano. La rissa scoppiata domenica sera poco dopo le 18 ha portato alla chiamata d’emergenza, con polizia e ambulanza che sono intervenute sul posto. La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha avuto un confronto acceso con il partner, finito con un gesto violento che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità.

Cosa è successo nell'appartamento di via Soffredini a Milano?. Domenica sera, poco dopo le 18, la polizia e il 118 sono intervenuti in un appartamento di via Soffredini, zona Precotto, alla periferia nord-est di Milano. All'interno dell'abitazione, secondo la ricostruzione degli investigatori, una lite per motivi di gelosia sarebbe degenerata fino allo scontro fisico. A impugnare un coltello da cucina sarebbe stata Oksana Murasova, 38 anni, che ha colpito al fianco sinistro il compagno, un uomo di 53 anni. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Ospedale Niguarda, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.