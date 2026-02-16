Milani vince 3-0 con Reggio Calabria | la squadra si rilancia in C e punta alla vetta del campionato maschile

La squadra di pallavolo Milani ha vinto 3-0 contro Reggio Calabria dopo aver dominato la partita al PalaPirossigeno, sabato 16 febbraio 2026. La vittoria, che le permette di risalire in classifica, deriva da un’ottima prestazione in attacco e in difesa. Con questa vittoria, Milani si avvicina alla vetta del campionato maschile di serie C.

Ruggito Milani: la vetta si avvicina dopo il 3-0 alla Reggio Calabria. La New Tech Pallavolo Milani ha superato l’Amaro Dhelios Reggio Calabria con un convincente 3-0 al PalaPirossigeno, sabato 16 febbraio 2026. Un successo che rilancia la squadra rendese nella lotta per la vetta del campionato di Serie C maschile, con l’Atlaflex Catanzaro e la Diper Jolly Cinquefrondi ancora in testa alla classifica. La vittoria, ottenuta con parziali di 25-19, 25-21 e 25-17, rappresenta un importante segnale di ripresa dopo il recente stop contro la Tonno Callipo Volley. La partita: una Milani determinata a riscattarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Pallavolo Milani ha vinto 3-0 contro Dhelios, causando una battuta d’arresto per la squadra calabrese.

