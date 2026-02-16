Il presidente del Milan, John Cardinale, ha fatto visita alla squadra durante gli allenamenti di lunedì 16 febbraio 2026, in un momento in cui il club cerca di rinforzare la rosa e recuperare posizioni in classifica. Nel frattempo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Saelemaekers, mentre i dirigenti seguono da vicino le trattative in Belgio. La società lavora per sistemare le questioni di mercato e prepararsi alle prossime sfide di campionato.

Nella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria contro il Pisa e, soprattutto, l'assemblea fatta dalla Lega Serie A. Spazio anche al mercato, con il Milan che punta gli occhi in. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al termine, ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan tra Lega, mercato e recuperi: Cardinale presente! Torna Saelemaekers? Occhi in Belgio

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è tornato a Milanello dopo aver seguito da vicino le ultime operazioni del club, tra cui il possibile rientro di Saelemaekers per la partita contro il Como.

Il calciomercato invernale apre nuove opportunità per il Milan, che si trova a valutare attentamente le proprie strategie di rafforzamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.