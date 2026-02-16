Milan tensione per il caso Kalulu

Il caso Kalulu ha scatenato tensioni all’interno del Milan, dopo che il difensore è stato coinvolto in un episodio spiacevole durante il weekend. La vittima ha denunciato un'aggressione avvenuta nei pressi di un locale di Milano, portando a interrogazioni e preoccupazioni tra i membri della società. La situazione ha creato nervosismo tra i giocatori e lo staff, che si chiedono come gestire al meglio la vicenda.

La vittoria del Milan contro il Pisa ha riportato fiducia in casa rossonera, ma nelle ultime ore l’atmosfera a Casa Milan è diventata più carica di tensione. Il motivo? L’episodio controverso che ha coinvolto Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, partita decisiva per la classifica di Serie A. Il difensore francese, in prestito alla Juventus dal Milan, è stato espulso nel primo tempo per un secondo cartellino giallo giudicato da molti inesistente, un episodio che ha condizionato pesantemente il risultato finale (3-2 per l’Inter) e, di riflesso, la lotta per lo Scudetto L’arbitro Federico La Penna ha punito Kalulu per un presunto fallo su Alessandro Bastoni, ma le immagini hanno mostrato chiaramente che il contatto era minimo e che il difensore interista è caduto con troppa facilità, tanto da far scattare le proteste di Juventus e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Kalulu-Bastoni è solo l’ultimo caso che va a penalizzare il Milan. Addio Scudetto!

Il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante la partita contro l’Inter ha suscitato molte polemiche e potrebbe compromettere le ambizioni di scudetto del Milan.

