Il Milan dovrà affrontare il Como senza Rabiot, che si è infortunato durante l’allenamento di ieri. La sua assenza potrebbe portare Ricci a scendere in campo dal primo minuto, dato che i numeri del club rossonero mostrano come la squadra abbia spesso faticato senza il francese. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre i tifosi si chiedono chi prenderà il suo posto in mediana.

Manca sempre meno al recupero di mercoledì sera contro il Como. Il Milan di Massimiliano Allegri però, a causa del cartellino rosso preso durante la partita contro il Pisa, dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri maggiori: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sarà, infatti, il grande assente della serata. Un imprevisto che Allegri non aveva messo in preventivo. Arrivato al Milan in estate dal Marsiglia, Adrien Rabiot ha giocato fin da subito tutte le partite senza mai lasciare il terreno di gioco, ad eccezione delle cinque saltate a tra fine ottobre e inizio novembre a causa di un problema muscolare al polpaccio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tegola Rabiot: contro il Como gioca Ricci? I numeri del diavolo senza il francese

Il ruolo di Adrien Rabiot nel Milan è evidente dai numeri: il centrocampista francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, si conferma elemento fondamentale per il ritmo e le prestazioni del team di Allegri.

