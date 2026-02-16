Milan Simonelli | Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale per la prima volta in Lega

Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha annunciato che Gerry Cardinale, amministratore delegato del Milan, ha fatto visita per la prima volta in Lega. La visita è avvenuta ieri e ha coinvolto anche altri rappresentanti dei club di Serie A. Simonelli ha spiegato che l’incontro ha riguardato questioni legate alla gestione del campionato e alle prossime sfide sportive. La presenza di Cardinale ha attirato l’attenzione di tutto il mondo del calcio italiano.

Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, al termine dell'assemblea della Lega Serie A di questa mattina, ha voluto lasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa. Come già riferito in precedenza dalla nostra redazione, per la prima volta in assoluto era presente anche Gerry Cardinale, patron del Milan. Vediamo, insieme, le dichiarazioni di Simonelli: "Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall'avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Simonelli: “Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale per la prima volta in Lega” Simonelli (Lega Serie A): “Milan-Como a ‘San Siro’ nella prima data utile”. Le ipotesi Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha annunciato che la partita Milan-Como si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella prima data utile. Milan, debutto in Lega per Cardinale: prima presenza in assemblea | PM News Gerry Cardinale ha partecipato per la prima volta all’assemblea di Lega Serie A a Milano, portando con sé l’interesse del Milan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti eguaglia il record italiano! Sale di condizione anche Simonelli; Un ricco brasiliano compra il palazzo delle Cinque Giornate a Milano: 53 milioni per il gioiello del Risorgimento. E via gli inquilini, tra cui Galliani; Linea verde per AlbinoLeffe: in campo il 16enne Simonelli. È il più giovane debuttante stagionale; Comuni Montani, Orsara c’è. Simonelli: Naturale e doveroso. Simonelli: Milan-Como si giocherà a San Siro il primo giorno utileIl presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Anch'io Sport parlando a 360° del calcio italiano e toccando gli argomenti più caldi del momento a ... sportmediaset.mediaset.it Dopo il dietrofront di Milan-Como, la Serie A apre alle partite all’estero in futuro: parola di SimonelliEzio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, in conferenza stampa si è espresso sulla possibilità di vedere partite del campionato italiano all’estero dopo il dietrofront di Milan-Como in ... fanpage.it Oggi Gerry Cardinale in Lega Serie A. Il presidente di Lega, Simonelli, ha detto: "Oggi c'è stata la visita di Gerry Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe v - facebook.com facebook Simonelli: "Oggi c'è stata la visita di Gerry #Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la x.com