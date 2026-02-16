Milan Pobega passa al Bologna a titolo definitivo | le cifre dell’operazione
Tommaso Pobega lascia il Milan e si trasferisce al Bologna con un accordo a titolo definitivo. Il centrocampista, nato nel 1999, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù a partire da questa stagione. Dopo due anni trascorsi in prestito, Pobega si prepara a iniziare una nuova avventura in Emilia, portando con sé esperienza e energia. Le cifre dell’operazione sono state ufficializzate nelle ultime ore.
Tommaso Pobega è ufficialmente un calciatore del Bologna, sono state raggiunte le condizioni per l'obbligo di acquisto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo due stagioni in prestito, l'ex Milan diventa a tutti gli effetti un tesserato del club emiliano. Il Diavolo incasserà 7 milioni di euro da questa operazione, mentre per il centrocampista italiano è pronto un contratto fino al 2030. Nell'accordo di prestito tra Milan e Bologna era presente un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto della squadra emiliana a partire proprio dal mese di febbraio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Zirkzee Roma, pronto lo scatto definitivo: decisiva la volontà dell’ex Bologna. Ecco cosa sta succedendo, le cifre dell’affare
Calciomercato Milan, in arrivo Kostic dal Partizan: ecco le cifre dell’operazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bologna, Italiano: Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate; Bologna, Italiano non digerisce il rosso col Parma: Non esiste; Serie A, Milan – In arrivo tanti soldi per il calciomercato: svolta in corso; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre.
Il Milan in prestito: Jimenez e Pobega vicini al riscatto, new entry CissèIl Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i ... milannews.it
Milan, l’addio del calciatore è a un passo: ecco cosa mancaL'addio ufficiale del calciatore di proprietà del Milan è ormai a un passo. Ecco la condizione mancante perché si verifichi. spaziomilan.it
Ufficialmente scattate e raggiunte tutte le condizioni per l'obbligo di riscatto (7 milioni di euro) di Tommaso #Pobega dal #Milan. Contratto con il #Bologna fino al 2030 Milan Nel Cuore - facebook.com facebook
Scattate e raggiunte le condizioni per l'obbligo di riscatto (7 milioni di euro) di Tommaso #Pobega dal #Milan. Contratto con il Bologna fino al 2030 x.com