Milan Pobega passa al Bologna a titolo definitivo | le cifre dell’operazione

Tommaso Pobega lascia il Milan e si trasferisce al Bologna con un accordo a titolo definitivo. Il centrocampista, nato nel 1999, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù a partire da questa stagione. Dopo due anni trascorsi in prestito, Pobega si prepara a iniziare una nuova avventura in Emilia, portando con sé esperienza e energia. Le cifre dell’operazione sono state ufficializzate nelle ultime ore.

Tommaso Pobega è ufficialmente un calciatore del Bologna, sono state raggiunte le condizioni per l'obbligo di acquisto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo due stagioni in prestito, l'ex Milan diventa a tutti gli effetti un tesserato del club emiliano. Il Diavolo incasserà 7 milioni di euro da questa operazione, mentre per il centrocampista italiano è pronto un contratto fino al 2030. Nell'accordo di prestito tra Milan e Bologna era presente un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto della squadra emiliana a partire proprio dal mese di febbraio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

