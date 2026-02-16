Rafael Leao e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, stanno recuperando la forma dopo diversi infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo. La loro condizione migliora e potrebbero tornare disponibili per la partita contro il Como di mercoledì sera a San Siro. Entrambi hanno lavorato duramente in allenamento, sperando di partire titolari.

Il Milan tornerà a giocare a 'San Siro' contro il Como a distanza di un mese esatto dall'ultima volta (1-0 al Lecce con gol di Niclas Füllkrug) e in questo mese lontano dalle mura amiche, in occasione delle trasferte contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1), Leao e Pulisic hanno giocato pochissimo. Soltanto 86' il portoghese e addirittura 34' lo statunitense in tre partite. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Con loro due in campo a Pisa, e con il passaggio al 4-3-3, il Milan di Allegri ha ritrovato energia, vigore ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao e Pulisic stanno recuperando la forma: chi in campo contro il Como? Il punto

Rafael Leao sarà in campo contro il Bologna, anche se non al massimo della forma.

Allegri ha deciso di lasciare i suoi calciatori liberi per tre giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.