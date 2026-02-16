Milan Leao e Pulisic stanno recuperando la forma | chi in campo contro il Como? Il punto
Rafael Leao e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, stanno recuperando la forma dopo diversi infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo. La loro condizione migliora e potrebbero tornare disponibili per la partita contro il Como di mercoledì sera a San Siro. Entrambi hanno lavorato duramente in allenamento, sperando di partire titolari.
Il Milan tornerà a giocare a 'San Siro' contro il Como a distanza di un mese esatto dall'ultima volta (1-0 al Lecce con gol di Niclas Füllkrug) e in questo mese lontano dalle mura amiche, in occasione delle trasferte contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1), Leao e Pulisic hanno giocato pochissimo. Soltanto 86' il portoghese e addirittura 34' lo statunitense in tre partite. LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì . >>> Con loro due in campo a Pisa, e con il passaggio al 4-3-3, il Milan di Allegri ha ritrovato energia, vigore ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bologna-Milan, Leao sarà in campo anche se non al top della forma: il punto
Rafael Leao sarà in campo contro il Bologna, anche se non al massimo della forma.
Milan, il punto dall'infermeria: le ultime su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Gimenez
Allegri ha deciso di lasciare i suoi calciatori liberi per tre giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché Leao e Pulisic non giocano titolari Pisa-Milan: infortunio, turnover o scelta tecnica? Le probabili formazioni; Milan, Leao e Pulisic verso la panchina: le ultime news prima del Pisa; Allegri: Pulisic può giocare 15/20 minuti, Rafael Leao? Devo decidere; Fantacalcio Milan, in arrivo buone notizie: le condizioni di Leao e Pulisic.
Ultim’ora Milan, clamorosa decisione su Pulisic-Leao: i dettagliAggiornamenti importantissimi in casa Milan: ecco le ultime su Pulisic e Leao in vista del recupero di mercoledì contro il Como ... calciomercato.it
Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e BaturinaMilan e Como in campo nel recupero della ventiquattresima giornata: le scelte di formazione di Allegri e Fabregas. goal.com
A questo #Milan serve #Leao per continuare a sognare in grande x.com
#Milan, #Leao e #Tresoldi: siparietto social che accende i sogni rossoneri #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook