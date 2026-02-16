Milan-Como la notte del riscatto | Allegri lancia Ricci Fabregas senza l’ex Morata

Il derby tra Milan e Como si gioca questa sera a San Siro, dopo mesi di attesa, perché i rossoneri vogliono riscattarsi dalla sconfitta precedente. Allegri decide di puntare su Ricci, inserendolo titolare, mentre Fabregas resta in panchina perché non ci sono più Morata e l’ex giocatore del Chelsea. La partita si svolge in un’atmosfera di tensione, con i tifosi che cercano segnali di ripresa dalla loro squadra. La cornice dello stadio si anima con le luci e il rumore dei tifosi, pronti a seguire ogni azione.

Il palcoscenico di San Siro riapre le proprie porte al campionato dopo la solenne parentesi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, Milan e Como si affrontano nel recupero della 24^ giornata, un match che assume i contorni di un crocevia fondamentale per le ambizioni di vertice del "Comandante" Massimiliano Allegri e per la filosofia di gioco ricercata da Cesc Fabregas. Con il successo di Pisa ancora negli occhi, i rossoneri puntano a consolidare il secondo posto e a tenere il passo dell'Inter, ma dovranno farlo gestendo una rosa segnata da squalifiche pesanti e una condizione fisica da monitorare con estrema cautela.