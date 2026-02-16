Milan-Como il peso della corsa Scudetto
Il Milan e il Como si preparano a sfidarsi in una partita decisiva per la corsa allo scudetto, dopo che il recupero atteso si avvicina alla fine. La tensione si fa sentire, soprattutto perché il Derby d’Italia ha lasciato molte polemiche tra le squadre. I giocatori e i tifosi sono già concentrati su questa sfida, che potrebbe cambiare le carte in tavola nella corsa al titolo.
Il recupero tanto atteso è agli sgoccioli, ma i riflettori sono tuttora addosso al Derby d’Italia. Tra le continue polemiche e dichiarazioni post gara che stanno facendo storcere il naso da ambo le parti, Milan-Como sarà un match importante per decidere il primo verdetto sulla corsa Scudetto. In questo momento, i rossoneri sono momentaneamente distanti a -8 dai cugini e l’obiettivo è proprio quello di non rendere questa distanza concreta. Milan, tra coraggio e cinismo: riecco il Como. Le cose cominciano a farsi serie. Per il Milan di Allegri è arrivato l’incontro più importante del mese. A San Siro si presenterà un Como volenteroso di riprendere la cavalcata europea, interrotta proprio dalla Fiorentina di Vanoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Pellegatti: “Saltata Milan-Como a Perth, è la vittoria di tutti. Corsa a tre per lo Scudetto? Dico …”
Carlo Pellegatti commenta con soddisfazione la cancellazione della partita tra Milan e Como a Perth, prevista per l’inizio del 2026.
Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, quattro contro uno: il peso degli attacchi nella corsa scudetto”
L'articolo analizza la sfida tra Inter e Napoli, evidenziando il ruolo degli attacchi e le dinamiche di una corsa scudetto sempre più intensa.
Il Milan recupera la partita contro il Como e deve vincere per restare in corsa per lo scudettoIl Milan si prepara a una sfida cruciale contro il Como: formazione, ritorni e assenze per la gara casalinga di recupero. La prossima gara casalinga del Milan contro il Como si profila come un appunta ... notiziemilan.it
Milan – Como, che beffa per Fabregas: assenza pesantissimaIl giovane tecnico spagnolo perde pezzi in vista del match di San Siro: contro i rossoneri mancherà un attaccante ... spaziomilan.it
Time Machine Inzaghi-Nesta per il 2-0 rossonero: riviviamo Milan-Como del 2003 x.com
Il #Milan verso il Como: #Rabiot out, #Ricci si scalda. #Mercato: tre rinnovi in arrivo - facebook.com facebook