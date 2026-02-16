Milan-Como come sostituire lo squalificato Rabiot? Ecco la soluzione più probabile

Adrien Rabiot è stato escluso dalla partita Milan-Como perché ha ricevuto due cartellini gialli nel finale di Pisa-Milan, culminati in una protesta che gli è costata la seconda ammonizione. La sua assenza costringe i tifosi e gli allenatori a cercare un'alternativa in mezzo al campo. La società sta valutando diverse opzioni per sostituirlo e mantenere l’equilibrio della squadra. Il tecnico ha già iniziato a pensare a chi potrebbe prendere il suo posto dal primo minuto.

Venerdì sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-1, sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark ma, nel recupero, l'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna ha prima ammonito e poi espulso Adrien Rabiot. Un cartellino giallo rimediato per un fallo, veniale ai limiti dell'inesistente, sul centrocampista nerazzurro Gabriele Piccinini. L'altro, preso subito dopo, per proteste nei confronti del direttore di gara. Una manifestazione di dissenso che, a giudicare dalle immagini, non sembra essere stata chissà quanto veemente. Ma tant'è, Rabiot è stato squalificato per un turno e, oltretutto, rimarrà anche in diffida.