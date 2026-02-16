Milan | Allegri tra dubbi e recuperi

Da ilprimatonazionale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara con intensità per la partita contro il Como, prevista mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro. Allegri deve valutare alcuni dubbi di formazione, ma può contare su alcuni giocatori che si sono ripresi dagli infortuni. La squadra si allena a Milanello, concentrandosi sulla strategia da adottare in campo.

Con il recupero contro il Como in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro, il Milan intensifica la preparazione a Milanello. Massimiliano Allegri deve gestire un mix di squalifiche, acciacchi e rientri imminenti per mantenere viva la corsa al vertice della Serie A, dove i rossoneri inseguono l’Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

milan allegri tra dubbi e recuperi
© Ilprimatonazionale.it - Milan: Allegri tra dubbi e recuperi

Milan, le ultime sulla saga Mateta. La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi

Questa mattina il Milan ha aggiornato i tifosi sulla situazione di mercato e sugli infortuni.

Napoli-Milan apre la Supercoppa: Conte e Allegri tra assenze e dubbi

La Supercoppa Italiana 2025 prende il via a Riad con Napoli-Milan, una semifinale di grande rilievo.

Milan Flash - Allegri prepara tutto per il Como

Video Milan Flash - Allegri prepara tutto per il Como
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan, una poltrona per tre: i dubbi di Allegri su Fofana, Ricci e Loftus-Cheek. Ecco cosa filtra; Le sensazioni di Allegri dopo Pisa-Milan: una vittoria che lascia dubbi; Allegri sulle polemiche arbitrali: Mi viene da sorridere.... Poi i complimenti a Brignone: Grandissima; Milan, Allegri: L’Inter cammina veloce, dobbiamo fare punti per la Champions! Leao? Sta meglio, ero in dubbio se….

milan allegri tra dubbiGalliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbiGalliani fa ritorno al Milan? La ricostruzione di quanto accaduto ieri sera e quel gesto che sembra non lasciare più dubbi Certi legami nel calcio resistono al tempo e alle diverse scrivanie. Ieri ser ... calcionews24.com

milan allegri tra dubbiMilan, Allegri non ha dubbi: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo». Le paroleMilan, Allegri non ha dubbi: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo». Le parole Nel pre?partita della sfida tra Pisa e Milan valida per la 25ª giornat ... calcionews24.com