milan alexis saelemaekers torna in gruppo

Alexis Saelemaekers si è unito di nuovo alla squadra del Milan dopo aver recuperato dall’infortunio, portando sollievo a tutto il gruppo. La sua presenza in allenamento ha attirato l’attenzione dei tifosi, che sperano di vederlo presto in campo. Oggi, al centro sportivo di Milanello, il calciatore belga ha svolto tutte le esercitazioni insieme ai compagni, dimostrando di essere in buona forma.
A Milanello il sole splende un po’ di più per Massimiliano Allegri. Dopo giorni di apprensione per gli infortuni, arrivano buone notizie dal centro sportivo rossonero: Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Il belga, fermo per un problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare le ultime due uscite contro Bologna e Pisa, ha completato la seduta mattutina senza accusare fastidi. Un segnale incoraggiante, confermato anche dalle analisi strumentali degli ultimi giorni, che lo rende disponibile per il recupero di campionato contro il Como, in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45 a San Siro. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
