Milan al rinnovo con tre titolari | Tomori sarà il primo a firmare Dopo di lui …

Il Milan ha deciso di rinnovare i contratti di tre giocatori chiave, iniziando da Tomori, che firmerà per primo. La scelta arriva dopo aver già sistemato il rinnovo di Maignan due settimane fa. Ora, i dirigenti rossoneri si concentrano su altri due titolari, pronti a prolungare la loro permanenza a Milano.

Chiuso il 15 dicembre 2025 il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers e il 31 gennaio 2026 quello di Mike Maignan (per entrambi la nuova scadenza dell'intesa con il club di Via Aldo Rossi è fissata al 30 giugno 2031), ora il Milan si sta concentrando, in queste settimane, a calciomercato invernale finito, a definire altre tre situazioni importanti in tal senso. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Non siamo ancora giunti ad una trattativa per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic, nel cui accordo (scadenza 30 giugno 2027) è inserita un'opzione, in favore del Milan, di prolungamento per un'ulteriore stagione (quindi con scadenza 30 giugno 2028) alle medesime cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Tomori sta per firmare il rinnovo con il Milan, con l’accordo che dovrebbe essere ufficializzato entro questa settimana, dopo settimane di trattative intense tra il difensore e il club.

