Milan al rinnovo con tre titolari | Tomori sarà il primo a firmare Dopo di lui …
Il Milan ha deciso di rinnovare i contratti di tre giocatori chiave, iniziando da Tomori, che firmerà per primo. La scelta arriva dopo aver già sistemato il rinnovo di Maignan due settimane fa. Ora, i dirigenti rossoneri si concentrano su altri due titolari, pronti a prolungare la loro permanenza a Milano.
Chiuso il 15 dicembre 2025 il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers e il 31 gennaio 2026 quello di Mike Maignan (per entrambi la nuova scadenza dell'intesa con il club di Via Aldo Rossi è fissata al 30 giugno 2031), ora il Milan si sta concentrando, in queste settimane, a calciomercato invernale finito, a definire altre tre situazioni importanti in tal senso. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Non siamo ancora giunti ad una trattativa per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic, nel cui accordo (scadenza 30 giugno 2027) è inserita un'opzione, in favore del Milan, di prolungamento per un'ulteriore stagione (quindi con scadenza 30 giugno 2028) alle medesime cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, tre big in scadenza fra un anno: il punto sul rinnovo di Tomori
Tomori il prossimo al rinnovo con il Milan. Mentre per Bartesaghi …
Tomori sta per firmare il rinnovo con il Milan, con l’accordo che dovrebbe essere ufficializzato entro questa settimana, dopo settimane di trattative intense tra il difensore e il club.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus-Yildiz, rinnovo fino al 2030. Il Milan prenderà una punta in estate?; Il Milan punta al rinnovo con aumento dell'ingaggio per Modric: le cifre e quando arriverà la risposta; Milan, scatta il piano rinnovo per Loftus-Cheek: contatti in corso, ecco cosa filtra; Serie A, Calciomercato Milan – Rinnovo a sorpresa: un big dice si fino al 2031!.
Milan, tempo di rinnovi: il punto su Tomori e Loftus-Cheek, premio per Bartesaghi?La finestra di mercato invernale è sigillata, la prossima sessione è attesa per l'estate. Nel frattempo però la dirigenza del. tuttomercatoweb.com
Milan, proposta di rinnovo per il big? Tutto può cambiare alla fine della stagione! I dettagliIl Milan sta già ragionando sul futuro e sta pensando di proporre il rinnovo di contratto ad uno dei suoi big: i dettagli. spaziomilan.it
Tomori Milan, contro il Pisa toccate le 150 presenze in Serie A! Ora il rinnovo: simbolo di rinascita dopo qualche basso - facebook.com facebook
#Milan, scatta il piano rinnovo per #LoftusCheek: contatti in corso, ecco cosa filtra x.com