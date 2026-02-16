Mikaela Shiffrin risponde al New York Times | Due ori non sono una siccità
Mikaela Shiffrin ha commentato le critiche del New York Times, affermando che conquistare due medaglie d’oro non rappresenta una crisi. La campionessa americana sottolinea di aver affrontato sfide e infortuni, ma continua a essere determinata a vincere. Durante una recente intervista, ha spiegato come la pressione non abbia mai scalfito la sua motivazione, anche dopo le stagioni più difficili.
Nel panorama dello sci alpino femminile, Mikaela Shiffrin resta una figura di rilievo per longevità, costanza e superiorità tecnica. Il profilo della campionessa statunitense è caratterizzato da una chain di successi in Coppa del Mondo, da trionfi ai Mondiali e da una gestione mirata delle prestazioni olimpiche, che ha attraversato diverse stagioni e contesti competitivi. La presente trattazione sintetizza i dati disponibili, restando fedele ai contenuti originali e senza introdurre elementi non presenti nelle fonti. La carriera internazionale della atleta è contrassegnata da numeri notevoli: 108 vittorie in Coppa del Mondo in tutte le discipline e 166 podi, accompagnati da quattroSfere di Cristallo generali e dodici trofei di specialità.
Mikaela Shiffrin punzecchiata dal New York Times: “Siccità olimpica, ha vinto solo due ori”
Il New York Times ha criticato Mikaela Shiffrin, sottolineando che la sua carriera olimpica si è limitata a due medaglie d’oro, innescando una discussione sulla sua mancanza di successo ai Giochi.
