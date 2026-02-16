Mikaela Shiffrin punzecchiata dal New York Times | Siccità olimpica ha vinto solo due ori
Il New York Times ha criticato Mikaela Shiffrin, sottolineando che la sua carriera olimpica si è limitata a due medaglie d’oro, innescando una discussione sulla sua mancanza di successo ai Giochi. La campionessa americana, con 108 vittorie in Coppa del Mondo e 166 podi, si trova sotto i riflettori per una performance che molti considerano insufficiente rispetto al suo talento e alla sua lunga serie di successi nel circuito. Un commento che ha acceso il dibattito tra gli appassionati di sci alpino, concentrandosi sui limiti delle sue imprese olimpiche.
Mikaela Shiffrin ha vinto 108 gare in Coppa del Mondo ed è salita sul podio in ben 166 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante, conquistando ben quattro Sfere di Cristallo generali (è lanciata verso la quinta) e dodici trofei di specialità. Il bottino è sontuoso anche ai Mondiali, con ben otto ori e quindici medaglie complessive, ma alle Olimpiadi non si è mai ammirata la versione migliore della fuoriclasse statunitense. Il suo talento è indiscutibile e la caratura tecnica è enorme, la bravura è fuori discussione, ma i riscontri conseguiti ai Giochi sono inferiori rispetto al suo potenziale: due ori (slalom a Sochi 2024 e gigante a PyeongChang 2018) e l'argento in combinata otto anni fa in Corea del Sud).
