Migranti associazioni contro direttiva rimpatri Ue | Rischio Minneapolis

Le associazioni che si oppongono alla direttiva rimpatri dell’UE affermano che questa potrebbe provocare tensioni sociali, come già accaduto a Minneapolis. La proposta europea, attualmente in discussione a Bruxelles, prevede procedure più rapide per il ritorno dei migranti, ma molte organizzazioni temono che possa aumentare le ingiustizie e i conflitti tra le comunità. Un esempio concreto riguarda le recenti proteste in alcune città europee, dove i migranti hanno manifestato contro le nuove norme.

Il nuovo regolamento sui rimpatri forzati in discussione a Bruxelles rischia, secondo numerose associazioni del vecchio continente, di creare nuove tensioni sociali. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

