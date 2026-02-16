Migrante ucciso a Verona Cucchi pubblica il video | Non siamo a Minneapolis

Un migrante è stato ucciso a Verona dopo un tentativo di aggressione, e Cucchi ha diffuso un video per spiegare l’accaduto: “Ho sparato, mi stava attaccando con un coltello. L’ho afferrato, non ricordo dove lo ho colpito, lui aveva ancora il coltello in mano”.

"Ho sparato, mi stava aggredendo col coltello. L’ho preso, non so dove l’ho colpito, ha ancora il coltello in mano". E poi l’immagine di una normale posata da tavola. È un video choc quello che la senatrice di Avs Ilaria Cucchi posta sui social media: racconta l’intervento della polizia ferroviaria di Verona la mattina del 20 ottobre 2024 nei confronti di Moussa Diarra, migrante maliano che di lì a poco morirà alla stazione di Porta Nuova. IL VIDEO. Il filmato estratto da una chat della polizia mostra Diarra a terra agonizzante mentre uno dei due agenti ritratti con il volto oscurato chiede di mandare un’ambulanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migrante ucciso a Verona. Cucchi pubblica il video: "Non siamo a Minneapolis" Ilaria Cucchi posta video del migrante ucciso a Verona: "In mano solo una posata". I legali dell'agente: "Falsità" Ilaria Cucchi ha condiviso un video che mostra un migrante ucciso a Verona, dicendo che l’uomo aveva in mano solo una posata al momento della morte. Morte Moussa Diarra, Ilaria Cucchi diffonde video uccisione e denuncia: “Siamo a Verona, non a Minneapolis” Ilaria Cucchi ha pubblicato sui social un video che mostra il momento della morte di Moussa Diarra, avvenuta a Verona, e ha accusato la Polfer di aver sparato un colpo letale a un giovane disarmato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Moussa Diarra ucciso a Verona da un agente, Ilaria Cucchi diffonde un video choc: Il ragazzo aveva in mano una posata da tavola; Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: In mano ha una posata da tavola; Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: 'Falsità'; Ho sparato, mi stava aggredendo col coltello, l'ho preso, il video diffuso da Ilaria Cucchi. La replica del legale - VIDEO. Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: FalsitàIl legale dell'agente Polfer che ha sparato a Moussa Diarra: Gravi inesattezze, La procura ha chiesto l'archiviazione ma la famiglia si oppone ... tg.la7.it Ucciso dalla Polfer, Ilaria Cucchi pubblica il video degli ultimi istanti di Moussa DiarraLa senatrice pubblica le immagini degli ultimi istanti del migrante maliano ucciso a Verona e accusa: «Tre colpi ad altezza uomo». Il legale del poliziotto parla di «gravi inesattezze». I familiari si ... editorialedomani.it IL CASO | Ilaria Cucchi posta video del migrante ucciso a Verona: "In mano solo una posata". I legali dell'agente: "Falsità". https://gazzettadelsud.it/p=2172200 facebook Migrante ucciso alla stazione di Verona: Ilaria Cucchi posta un video-shock. Il legale dell'agente Polfer indagato: "Falsità" x.com