Migliore birra artigianale dell' anno Verona sul podio con 3 birrifici

Il birrificio Fogliarubia (Bovolone) si è distinto per un'eleganza stilistica rara, conquistando il podio nella categoria dedicata alle birre a bassa fermentazione di ispirazione tedesca. La birra premiata è stata La Pozza, una Märzen che ha convinto la giuria internazionale per la sua pulizia formale e la qualità delle materie prime coltivate direttamente in azienda. Brew Gruff (Villafranca di Verona) ha portato in alto la bandiera scaligera ottenendo un prestigioso piazzamento con la sua Blanche. Questa birra di frumento, che reinterpreta con carattere e modernità lo stile classico belga, è stata premiata per la sua freschezza e l'equilibrio gustativo, dimostrando la capacità del birrificio di innovare pur mantenendo una solida base tecnica.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.

La birra artigianale italiana compie 30 anni.

