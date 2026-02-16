Migliaia di fuori sede nella provincia non potranno votare al referendum il comitato del No offre un' opportunità

Il comitato del No ha lanciato un appello agli studenti e agli altri cittadini che vivono fuori sede, perché possano partecipare al voto del referendum sulla riforma della magistratura. La causa di questa iniziativa deriva dal fatto che migliaia di persone non potranno esercitare il diritto di voto, poiché non risiedono nella provincia in cui si svolge la consultazione. Per favorire la loro partecipazione, il comitato invita gli interessati a farsi nominare come rappresentanti di lista, offrendo loro una possibilità concreta di influenzare il risultato.

"Noi diciamo No a questa esclusione e offriamo ai fuori sede la possibilità di votare. A Forlì, a Cesena come in tutta Italia" Appello agli elettori non residenti, come per esempio gli studenti universitari, a farsi nominare come rappresentanti di lista, dando così loro la possibilità di votare al prossimo referendum sulla riforma della magistratura. Nella sola Forlì, per esempio, potrebbero votare in città fino a 864 persone non residenti, 792 a Cesena e, in generale, 3.096 in tutta la provincia. La disponibilità arriva dal Comitato locale per il No, guidato dall'ex magistrato Carlo Sorgi: "Ai rappresentanti di lista non sarebbe richiesto alcun impegno, se non una presenza simbolica.