Migliaia di fuori sede a Forlì non potranno votare al referendum il comitato del No trova un metodo

A Forlì, migliaia di studenti e lavoratori fuori sede non potranno partecipare al referendum a causa di una mancanza di rappresentanti di lista. Per risolvere il problema, il comitato del No ha proposto di chiamare gli elettori non residenti, come gli studenti universitari, a presentarsi come candidati ufficiali. Così, queste persone potranno esercitare il diritto di voto anche se non vivono in città. Un esempio concreto riguarda gli studenti che studiano all’estero ma vogliono comunque partecipare alla consultazione.

“Noi diciamo No a questa esclusione e offriamo ai fuori sede la possibilità di votare. A Forlì, a Cesena come in tutta Italia" Appello agli elettori non residenti, come per esempio gli studenti universitari, a farsi nominare come rappresentanti di lista, dando così loro la possibilità di votare al prossimo referendum sulla riforma della magistratura. Nella sola Forlì, per esempio, potrebbero votare in città fino a 864 persone non residenti, 792 a Cesena e, in generale, 3.096 in tutta la provincia. La disponibilità arriva dal Comitato locale per il No, guidato dall'ex magistrato Carlo Sorgi: “Ai rappresentanti di lista non sarebbe richiesto alcun impegno, se non una presenza simbolica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana di Agrigento fa un appello ai cittadini che vivono fuori sede.

