Migliaia di agricoltori a Bologna | 20 miliardi di danni causati dal cambiamento climatico

Un grande corteo di agricoltori si è radunato a Bologna il 16 febbraio 2026, a causa delle perdite economiche causate dal cambiamento climatico. La manifestazione si è svolta nella zona della Fiera, dove 5.000 agricoltori si sono riuniti per protestare contro i danni stimati in 20 miliardi di euro alle colture e alle attività agricole della regione.

Bologna, 16 febbraio 2026 - Un'intera area della Fiera dedicata a 5mila agricoltori, in città per l'assemblea generale dei soci di Coldiretti Emilia-Romagna. Tantissime attività del territorio si sono riunite in piazza della Costituzione, al padiglione 19. La richiesta: "Non è questa l'Europa che vogliamo. I soci Coldiretti cambiano l'Europa e costruiscono il futuro". Il ministro Lollobrigida: "Regole più semplici". Tra i temi le eccellenze della Food valley a rischio. Pasta, salame, pomodoro, legumi, uova, parmigiano e tanti altri prodotti. Ospite Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, accompagnato da Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, e il senatore meloniano Marco Lisei. Il cambiamento climatico è un'emergenza, secondo Coldiretti in quattro anni gli eventi estremi hanno già causato oltre 20 miliardi di euro di danni all'agricoltura Secondo Coldiretti, i danni causati dal cambiamento climatico all'agricoltura italiana ammontano a oltre 20 miliardi di euro in quattro anni, a causa di eventi estremi come grandinate e siccità che distruggono i raccolti. Cambiamento climatico e danni. Polizze catastrofali, allarme Cna: "Dal Governo poca chiarezza" L'incertezza sulle polizze catastrofali e le misure di sostegno alle imprese, previste dalla manovra economica, preoccupa le associazioni di categoria.