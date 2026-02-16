Mie parole strumentalizzate Di Matteo risponde a Nordio sul Csm para mafioso

Il ministro Nordio ha definito le parole di Di Matteo “strumentalizzate”, scatenando una replica ferma dell’ex magistrato, che ha accusato il ministro di usare toni “para mafiosi”. Di Matteo ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state distorte, e ha sottolineato come le sue critiche riguardassero la gestione della giustizia. Intanto, si avvicina il referendum sulla riforma costituzionale, con solo 34 giorni ancora a disposizione, mentre le tensioni tra le parti si fanno sempre più intense.

È sempre più countdown verso il referendum sulla giustizia: mancano appena 34 giorni alla consultazione popolare sul disegno di legge costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e il sorteggio dei componenti dei nuovi Consigli Superiori della Magistratura e fioccano sempre di più le polemiche tra i fronti opposti. Il finesettimana che abbiamo appena lasciato alle spalle ha visto finire nel mirino direttamente Carlo Nordio. Sul ministro della Giustizia, infatti, è piovuta una valanga di polemiche dopo che il Guardasigilli aveva paragonato le correnti Csm a un "meccanismo para mafioso", spiegando successivamente che quelle sue parole, rilasciate in un'intervista al "Mattino" di Padova, sarebbero state pronunciate nel 2019 dall'ex pm antimafia di Palermo Nino Di Matteo quando presentò la sua candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.