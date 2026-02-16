Mida | La mia famiglia è scappata dal Venezuela ed è oggi divisa tra più Paesi Porto con me le ferite e il calore di quella terra

Mida, cantante venezuelano cresciuto a Milano, ha spiegato che la sua famiglia ha lasciato il Venezuela a causa delle difficoltà politiche ed economiche del Paese. La sua famiglia ora vive tra diversi paesi, e lui porta ancora nel cuore le ferite di quell’esperienza. Ricorda i momenti in cui la sua famiglia ha dovuto fuggire, portando con sé ricordi e un senso di nostalgia. La partenza dalla terra natale ha segnato profondamente la sua vita e la sua musica.

Quindi, per fare il punto della situazione, in che periodo della sua carriera si trova? «Quello in cui mi sto stabilizzando e mi sto concentrando sul far capire che tipo di artista sono». Pensa non sia ancora emerso? Eppure, ha partecipato a programmi che le hanno dato grande visibilità come Amici e Sanremo Giovani. «È che io non ho certezze, mi muovo sempre contemporaneamente su più fronti. Per me, è un pregio ma mi rendo conto che questo, a volte, può confondere. Adesso, sto canalizzando tutte le mie energie per mostrare la parte più autentica». Tempo fa aveva raccontato di voler fare carriera cantando anche in spagnolo.