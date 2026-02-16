Michele Luisetto supera quota 300 muri in A3 | i numeri del weekend
Michele Luisetto ha superato i 300 muri in Serie A3 durante il weekend, un traguardo che evidenzia la sua costanza in campo. La sua prestazione si è concretizzata in una partita decisiva contro una squadra combattiva, spinta dal desiderio di migliorare i propri record personali. I numeri di questo fine settimana rafforzano la sua posizione tra i attaccanti più efficaci del campionato.
La Regular Season dei Gironi Bianco e Blu della Serie A3 Credem Banca prosegue offrendo dati e segnali concreti sull’andamento degli atleti coinvolti. Le prestazioni dei singoli e le performance di squadra hanno attinto nuove soglie, evidenziando continuità di rendimento e momenti di verticalità che caratterizzano l’attuale turno di campionato. Sul fronte del girone bianco, emergono milestone rilevanti: 100esima partita per Lorenzo Rainero con il Monge Gerbaudo Savigliano, e per Niccolò Cappelletti arriva la quota 1.000 attacchi vincenti. Inoltre, Michele Luisetto inaugura 300 muri in A3; Iacopo Botto raggiunge 500 punti e Michal Petras mette a referto 1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
