Michela Angeloni una vita per l’hockey su ghiaccio

Michela Angeloni ha dedicato la sua vita all’hockey su ghiaccio, spinta dalla passione e dalla determinazione. Dopo aver partecipato a otto Mondiali e alle Olimpiadi di Torino 2006, continua ad allenarsi con impegno, nonostante siano passati molti anni dalla sua prima esperienza internazionale. A 41 anni, si allena ancora regolarmente con la sua squadra, affrontando ogni giorno sfide e sacrifici per rimanere in forma. La sua carriera include anche una vittoria importante in EWHL, che dimostra come il suo amore per il ghiaccio non si sia mai affievolito.

Articolo. Otto Mondiali, le Olimpiadi di Torino 2006 e la vittoria in EWHL: la storia dell’azzurra che a 41 anni continua a inseguire il ghiaccio tra passione e sacrifici L’ hockey è uno degli sport più spettacolari che le Olimpiadi Invernali sanno proporre nel proprio programma. L’adrenalina e l’energia in campo si trasmette in un men che non si dica sugli spalti. Diventa impossibile non esserne coinvolti, se non direttamente innamorarsi a prima vista di questa disciplina. Spesso ci si ferma alla questione delle risse e delle cariche, ma l’hockey è soprattutto uno sport di destrezza e delicatezza visto che è necessario saper danzare su delle lame particolarmente affilate per poter riuscire a dribblare gli avversari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Michela Angeloni, una vita per l’hockey su ghiaccio Tutte le regole dell'hockey su ghiaccio spiegate a chi non ha mai visto una partita Le Olimpiadi invernali 2026 portano in scena il torneo di hockey su ghiaccio, uno sport che in Italia non ha ancora grande diffusione. L’hockey su ghiaccio risorge a Milano: in 3 mila invadono il Santagiulia senza una squadra da tifare A Milano, l’hockey su ghiaccio torna protagonista con le Finals Four al PalaItalia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Michela Angeloni, una vita per l’hockey su ghiaccioL’ hockey è uno degli sport più spettacolari che le Olimpiadi Invernali sanno proporre nel proprio programma. L’adrenalina e l’energia in campo si trasmette in un men che non si dica sugli spalti. ecodibergamo.it Michela Angeloni ha partecipato alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 chiudendo all’ottavo posto nell’hockey su ghiaccio. #angeloni #hockey #torino2006 #olimpiadiinvernali - facebook.com facebook