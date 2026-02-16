Mi dispiace che Kalulu si prenda anche del bischero da Chivu | Spalletti contrattacca

Luciano Spalletti critica duramente Chivu perché ha chiamato Kalulu “bischero”. L’allenatore si è detto dispiaciuto che il difensore abbia ricevuto insulti ingiustificati, soprattutto dopo aver subito decisioni arbitrali contro. Spalletti ha sottolineato come Kalulu sia un ragazzo corretto, che non merita di essere insultato in questo modo. La discussione si è accesa dopo che Chivu ha commentato il comportamento del giovane calciatore in modo poco rispettoso.

“Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi”. Luciano Spalletti risponde a Cristian Chivu. Il tecnico bianconero – che dopo Inter – Juventus non si era presentato in conferenza stampa – ha parlato alla vigilia della gara contro il Galatasaray a Sky Sport del caso Bastoni con conseguente espulsione di Kalulu. Il “bersaglio” di Spalletti è stato l’allenatore nerazzurro, le cui parole avevano fatto discutere e non poco dopo il match contro la Juventus. “Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter, cosa che non devo fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

