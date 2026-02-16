Mi dispiace che Kalulu si prenda anche del bischero da Chivu | Spalletti contrattacca
Luciano Spalletti critica duramente Chivu perché ha chiamato Kalulu “bischero”. L’allenatore si è detto dispiaciuto che il difensore abbia ricevuto insulti ingiustificati, soprattutto dopo aver subito decisioni arbitrali contro. Spalletti ha sottolineato come Kalulu sia un ragazzo corretto, che non merita di essere insultato in questo modo. La discussione si è accesa dopo che Chivu ha commentato il comportamento del giovane calciatore in modo poco rispettoso.
“Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi”. Luciano Spalletti risponde a Cristian Chivu. Il tecnico bianconero – che dopo Inter – Juventus non si era presentato in conferenza stampa – ha parlato alla vigilia della gara contro il Galatasaray a Sky Sport del caso Bastoni con conseguente espulsione di Kalulu. Il “bersaglio” di Spalletti è stato l’allenatore nerazzurro, le cui parole avevano fatto discutere e non poco dopo il match contro la Juventus. “Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter, cosa che non devo fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Spalletti a Sky pre Galatasaray Juve: «Kalulu ha subito due torti colossali, è inaccettabile che debba prendersi anche del bischero da Chivu»
Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due decisioni errate durante l’ultimo confronto, e si infuria perché Chivu lo ha chiamato “bischero” in diretta TV.
Spalletti: "Kalulu ha subìto due torti. Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu..."
Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due ingiustizie e di aver ricevuto insulti da Chivu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, Rocchi duro: Errore chiaro su Kalulu , ma tutti vogliono fregarci; Rocchi interviene su Bastoni-Kalulu: L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti provano a fregarci; Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: Una vera ingiustizia, arbitri inadeguati; Rocchi: Noi dispiaciuti, La Penna ha sbagliato. Bastoni ha simulato: tutti cercano di fregarci.
Spalletti: 'Inaccettabile che Chivu dia del bischero a Kalulu'Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, debba prendersi del bischero da Chivu: è difficilmente accettabile: così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti commenta ... ansa.it
Spalletti: Dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, debba prendere di bischero da ChivuLuciano Spalletti ha parlato oggi per la prima volta dalla sconfitta della Juventus maturata sabato sera a San Siro contro l'Inter per 3-2. Nel post gara il tecnico ... milannews.it
Spalletti attacca Chivu a Sky: "Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, debba prendersi anche un po' del bischero da Chivu, che gli dice come si dovrebbe comportare. Questo è difficilmente accettabile perché o x.com
Rocchi: "Errore dell'arbitro La Penna su Kalulu, ma c'è chi vuole fregarci". A dimettersi non ci pensa ancora Il designatore arbitrale dopo la clamorosa simulazione di Bastoni in Inter-Juve C'è "grande dispiacere" da parte dell'Aia e del designatore Gianluca Roc - facebook.com facebook