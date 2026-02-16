Mezzolara a un passo dal cielo

Il Mezzolara di Nicola Zecchi sta per tornare in Serie D, una conquista che i tifosi aspettano da tempo. La squadra di Budrio sta dimostrando di essere in buona forma e si avvicina sempre di più a questa meta, grazie a una serie di risultati positivi nelle ultime partite. Con una difesa solida e un attacco efficace, il club si prepara a vivere una stagione decisiva, puntando a consolidare il suo posto in categoria.

Dalle parti di Budrio faranno – giustamente – tutti gli scongiuri del caso, ma il Mezzolara di Nicola Zecchi (nella foto) sembra essere veramente a un passo dal tanto agognato ritorno in Serie D. Vittoriosi nell’anticipo di sabato andato in scena sul campo della Comacchiese (2-0), i biancazzurri hanno assistito da spettatori interessati alla sfida di ieri della diretta rivale Ars et Labor Ferrara, bloccata sul pareggio a reti bianche in casa del Futball Cava Ronco. Grazie a questo ulteriore allungo, i punti di vantaggio del Mezzolara sull’ex Spal sono, ora, addirittura dieci, con il sogno rappresentato dall’approdo in quarta serie nazionale che si sta sempre più trasformando in realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzolara a un passo dal cielo Ars et Labor, vittoria e meno due dal Mezzolara capolista L'Ars et Labor conquista una vittoria importante sul campo del Massa Lombarda con il risultato di 3-1, riducendo a due punti il distacco dal Mezzolara, attuale capolista. Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni alla scuola 2026-2027: la guida passo dopo passo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alla SPAL fanno bene a dire di crederci, solo che i numeri non credono in loro; Il Mezzolara allunga, l’Ars et Labor deve vincere; Mezzolara, prove tecniche di fuga: i segreti della macchina perfetta di Mister Zecchi; Spal sempre condannata a vincere. Al Mazza niente sconti al Castenaso. Un ferrarese davanti alla SpalAlì Molossi gioca nel Mezzolara, capolista dell’Eccellenza . msn.com In testa Mezzolara, sarà un Natale dolcissimoEccellenza Successo per 3-0 a Sant’Agostino per Zecchi, il Castenaso di Rizzo cede al Massa Lombarda. Travolto 4-0 il Corticella Sarà una sosta natalizia dolcissima quella del Mezzolara di Nicola ... ilrestodelcarlino.it CIRCOLAZIONE INTERDETTA DA E VERSO BOLOGNA PRESSO MEZZOLARA E STRADA CHIUSA Si comunica che, a causa di un’importante cedimento del manto stradale poco prima del passaggio a livello di Mezzolara, la circolazione è interdetta - facebook.com facebook