Mezzo secolo di storia con le biciclette d' epoca in programma ' RetroBike Expo'

Il festival RetroBike Expo arriva a Tresigallo perché gli organizzatori vogliono celebrare le biciclette d’epoca. Durante il fine settimana del 21 e 22 febbraio, l’Urban Center ‘Sogni’ ospiterà una mostra che raccoglie più di cinquant’anni di modelli storici, dai primi del Novecento fino agli anni Settanta. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 18.30 e attira appassionati da tutta la regione.

Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio (dalle 10 alle 18.30), l'Urban Center 'Sogni' di Tresigallo ospiterà 'RetroBike Expo', una mostra dedicata alle biciclette d'epoca che ripercorre oltre mezzo secolo di storia, dai primi del '900 fino agli anni '60-'70. L'esposizione vedrà protagoniste biciclette storiche accuratamente conservate, provenienti da collezioni private di cittadini tresigallesi e formignanesi. Ogni mezzo sarà accompagnato da un cartello informativo con indicazione del modello, delle specifiche tecniche e, quando possibile, delle memorie storiche legate ai proprietari, trasformando ogni esemplare in una testimonianza del passato, tra lavoro, viaggi, ricordi familiari e passioni sportive.