Meteo venti forti e mareggiate | sarà una settimana instabile

Settimana a tratti instabile anche nell’Agrigentino, con venti forti e mareggiate lungo la costa. Una perturbazione di origine atlantica interesserà la Sicilia martedì, portando piogge e rovesci nelle prime ore del mattino, seguiti da schiarite nel corso della giornata. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Le raffiche di Maestrale potranno raggiungere anche gli 80-100 chilometri orari, con mare agitato soprattutto lungo il litorale occidentale. Le temperature resteranno stabili, con massime intorno ai 14 gradi. Mercoledì è atteso un miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone, con cielo sereno e venti in attenuazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Previsioni meteo per l'Agrigentino indicano una settimana caratterizzata da instabilità, con piogge e venti forti previsti tra mercoledì e giovedì.

Due nuove perturbazioni portano pioggia e vento sulla Sicilia, causando ancora una settimana di maltempo.

