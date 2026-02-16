Meteo tempo a tratti instabile con qualche pioggia e venti forti di Maestrale
Una perturbazione atlantica ha attraversato la Puglia martedì 17 febbraio, portando piogge e venti di Maestrale forti. La fase di maltempo ha interessato soprattutto le prime ore, con alcune strade allagate in alcune zone della regione. Nel pomeriggio, le precipitazioni si sono ridotte, lasciando spazio a schiarite e cieli meno nuvolosi.
Ma, come riferisce Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, si intensificheranno le raffiche di Maestrale, che potranno superare gli 80 kmh. Le temperature caleranno di qualche grado e le massime raggiungeranno i 12°C a Foggia e 13°C a Bari, Brindisi e Lecce. Mercoledì la giornata risulterà soleggiata grazie al rinforzo dell’anticiclone in area mediterranea, con venti di Maestrale in parziale attenuazione e temperature in aumento di qualche grado. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
